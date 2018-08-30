До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує на унікальну акцію – Всеукраїнський Олімпійський урок, який цього разу відбудеться саме в День знань!

1 вересня, 15:30, Оболонська Набережна, 20!!!

Цьогорічний захід буде присвячено найголовнішій спортивній події року - ІІІ літнім Юнацьким Олімпійським іграм, які вже на початку жовтня відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі.

Усі бажаючі зможуть скласти олімпійський іспит на більш ніж 40 спортивних майданчиках, взяти участь в олімпійському квесті, отримати олімпійські подарунки, вчергове зустрітися з титулованими Олімпійськими чемпіонами та призерами й ближче познайомитися з майбутніми юними учасниками ЮОІ-2018.

На захід завітають наші уславлені Олімпійські медалісти, чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи: Сергій БУБКА, Вадим ГУТЦАЙТ, Олександр ВОЛКОВ, Денис СИЛАНТЬЄВ, Олена ГОВОРОВА, Наталія ДОБРИНСЬКА, Лариса ЗАСПА, Наталія ЛЯПІНА, Олена ПІДГРУШНА, Ігор РАДІВІЛОВ, Олена АКОПЯН, Георгій ЗАНТАРАЯ, Юлія ПРОКОПЧУК, Дар'я БІЛОДІД, Влад ГЕРАСКЕВИЧ, Богдан ЯДОВ, Гліб МОСТОВЕНКО та інші, а також талановиті учасники Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі: Анастасія БАЛАБАН (дзюдо), Анастасія БАЧИНСЬКА (спортивна гімнастика), Олег ВЕРЕДИБА (дзюдо), Софія ЛИСКУН (стрибки у воду), Олександр МАДЕЙ (спортивна акробатика), Владислав ОСТАПЕНКО (боротьба вільна), Христина ПОГРАНИЧНА (художня гімнастика), Дарина ПЛОХОТНЮК (спортивна акробатика), Назар ЧЕПУРНИЙ (спортивна гімнастика), Марія ЯЩЕНКО (легка атлетика).

План заходу:

14:30 – початок роботи спортивних майданчиків («олімпійський екзамен»), конкурси, автограф-сесії з олімпійцями.

15:00 – активності на сцені (флеш-інтерв'ю з олімпійцями та почесними гостями), конкурси

16:20 – урочиста церемонія, що ознаменує старт Всеукраїнського Олімпійського уроку

16:40– інтерактивне спілкування ведучих на спортивних майданчиках з учасниками заходу

17:25 – конкурс «Олімпійський норматив»





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