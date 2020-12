TOKYO 2020 ADVANCES PREPARATIONS FOR GAMES FIT FOR A POST-CORONA WORLD

Earlier today, the Tokyo 2020 Organising Committee presented a number of updates to the International Olympic Committee (IOC) Executive Board (EB), focused on developments relating to the impact of COVID-19 as they prepare to deliver Games fit for a post-corona world.

Выступая после встречи, президент МОК Томас Бах сказал: «В рамках мер противодействия COVID МОК разработал вместе с Токио 2020 и всеми другими заинтересованными сторонами, включая, конечно, Комиссию спортсменов, совместных руководящих принципов, которые должны служить всем 206 годам. Национальные олимпийские комитеты как основа на время пребывания на Олимпийских играх.

«Мы считаем, что это абсолютно необходимо, потому что нам нужно сократить и минимизировать количество жителей в Олимпийской деревне, чтобы минимизировать риск заражения COVID. В то же время мы хотели сохранить у спортсменов опыт. Мы хотели быть сбалансированными с соображениями о спортивных результатах, а также с участием в церемонии открытия ».

В своей презентации генеральный директор Tokyo 2020 Тоширо Муто поделился последними обновлениями бюджета с Исполнительным комитетом МОК. Это следует за встречей с представителями столичного правительства Токио и правительства Японии, на которой было согласовано распределение дополнительных затрат из-за воздействия пандемии COVID-19.

COVID-19 также освещался Муто в своем резюме промежуточного отчета о предлагаемых контрмерах для спортсменов, зрителей и персонала Игр. Это было опубликовано 2 декабря после последнего заседания Совета трех сторон по этому вопросу с участием правительства Японии, столичного правительства Токио и Токио 2020.

В рамках этих предложенных мер противодействия COVID-19 МОК представил совместные руководящие принципы, применимые ко всем 206 национальным олимпийским комитетам (НОК) и олимпийской команде МОК по делам беженцев , в отношении периода пребывания в Олимпийской деревне.

Целью данного руководства является обеспечение того, чтобы все НОК минимизировали количество жителей, проживающих в деревне, тем самым минимизируя риски заражения COVID-19, при этом соблюдая баланс соображений, связанных с выступлениями спортсменов, акклиматизацией к Играм и посещаемостью на открытии и закрытии. Церемонии.

Руководящие принципы предписывают НОК адаптировать свою политику прибытия и отъезда, чтобы спортсмены могли прибыть в Олимпийскую деревню за пять дней до начала соревнования и покинуть Олимпийскую деревню максимум через два дня после завершения соревнования. Некоторые исключения из периода пребывания будут рассматриваться в соответствии с определенными спортивными критериями.

Спортсмены играли центральную роль в процессе принятия решений по этим рекомендациям, а председатель комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри также была сопредседателем Рабочей группы по этому вопросу. Принципы этого руководства были представлены Комиссии спортсменов МОК в ноябре, прежде чем она получила подробное руководство для обратной связи перед Исполнительным комитетом МОК на этой неделе. Было отмечено, что Комиссия спортсменов МОК полностью поддерживает планы поставить здоровье спортсменов на первое место и адаптировать время, в течение которого жители будут находиться в Олимпийской деревне.

Эти руководящие принципы будут опубликованы МОК и Токио 2020 в рамках серии развивающихся «сценариев» с января 2021 года, при этом каждый НОК будет отвечать за создание, распространение и обеспечение соблюдения своих соответствующих политик прибытия и отбытия на основе этих руководящих принципов.

В качестве общего вывода председатель Координационной комиссии МОК Джон Коутс в своем письменном отчете и Токио-2020 подчеркнули постоянный прогресс, достигнутый в Токио в сложных условиях. Несмотря на это, и Муто, и Коутс выразили уверенность в сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами Олимпиады, поскольку подготовка к Играм достигла решающего этапа, и осталось немногим более 200 дней до начала Игр в июле следующего года.