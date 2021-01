Promoters, facilitators, and reporters: The Eeuropean Young Olympic Ambassadors programme continues with the work of three functional groups

Three months after the start of the programme in September 2020, the new group of European Young Olympic Ambassadors (EYOA) from 24 countries is meeting regularly in live webinars to pursue the goals of the programme and preparing themselves to deliver educational activities for athletes during the original dates of the EYOF 2021 in Vuokatti.

Одной из особенностей этого выпуска является то, что все действия будут происходить онлайн, и все участники будут взаимодействовать друг с другом в виртуальном пространстве. Этот новый формат предлагает прекрасную возможность связаться со спортсменами через различные каналы связи и создать онлайн-сообщество, которое научится ценить олимпийские ценности в цифровом формате.



EYOA разделены на три функциональные группы, каждая из которых содержит разные программы: промоутеры , фасилитаторы и репортеры .Идея этой инициативы заключается в том, что спортсмены сначала должны узнать о программе (задача промоутеров), затем активно участвовать в мероприятиях с помощью своих товарищей по команде и наставников (задача фасилитаторов по команде) и, наконец, дать обратную связь о том, что научились ли они олимпийским ценностям и как они участвуют в этом (задача репортеров).

Разрешите познакомить вас с участниками первой группы - группы Промоутеров . Основная деятельность группы «Промоутеры» заключается в поиске творческих способов распространения мероприятий, привлечении и мотивации участников к участию в программе EYOA, а также в создании плана продвижения проекта.

Илайда Девелиоглу (22) из Турции любит теннис и продолжить свою академическую карьеру в области спорта. «Мы не можем сопротивляться переменам, которые случаются на нашем пути, а иногда жизнь переворачивается с ног на голову». Илайда считает, что ее роль EYOA поможет ей завести новых друзей и жить в духе EYOF.

Лена Габршек (26) из Словении говорит на пяти языках и увлечена волейболом, пешими прогулками и чтением. Ее совет всем: «Гордись собой и пусть улыбка станет твоим лучшим другом». Лена рассматривает как возможность лучшей версией себя и надеется расширить круг своих знакомых, а также получить новые знания, EYOA.

Клаудиа Местре Морено (24) из Испании проживает в Великобритании последние семь лет. В настоящее время она работает в команде Великобритании в отделе маркетинга. Клаудия говорит на впечатляющем количестве языков (шесть). Клаудия объясняет свою мотивацию участвовать в проекте EYOA: «Я хотела быть частью группы вдохновляющих единомышленников, которые любят спорт и хотят изменить мир к лучшему с помощью спорта и образования». Ее цель совпадает с целями программы: «рассматривать спорт как нечто большее, чем просто соревнование, как способ завязать дружеские отношения, отпраздновать радость усилий и быть образцом для подражания в обществе».

Эра Шала (17) из Косово - горнолыжница, участвовавшая в соревнованиях по йоге 2020 года. Лыжные гонки, плавание и пешие прогулки пешком ее список самых любимых занятий. Участвуя в проекте EYOA, Era хочет стать частью спортивного сообщества и помогать людям вносить хорошие изменения, а также помогать тем, кто в них нуждается ». Era поддерживает идею о том, что «терпит поражение только тогда, когда они перестают пытаться», и спортсменов не сдаваться, даже когда они иногда начинают проблемы.

Дмитрий Мыцак (25) из Украины - еще один горнолыжник, который впервые принял участие в ЕЮОФ в 2011 году. Дмитрий участвовал в ЮОИ 2012 и Олимпийских играх в Сочи 2014. Он увлечен олимпизмом и уже активно помогает продвигать олимпийские игры. Движение в Украине, проводя олимпийские уроки и управляя горнолыжной школой, в которой учится около 120 детей.

Марио Альбаладехо Саура (25) из Испании, доктор философии. студент, который хотел бы развивать свою карьеру в качестве исследователя. Он описывает себя как активного человека, который помимо волейбола любит играть в ракетку и проводить время на природе. Он считает Рафаэля Надаля одним из лучших примеров для подражания и уверен, что «тяжелый труд всегда окупается» - как в спорте, так и в жизни. Марио говорит: «Я постараюсь помочь спортсменам провести незабываемое и приятное время во время ЕЮОФ».

Эмина Хадзиахметович (25) из Боснии и Герцеговины - игрок в настольный теннис. В настоящее время она получает степень магистра международных отношений в Международном университете Сараево. Способность обмениваться знаниями, спортивным опытом и знакомиться с новыми людьми и культурами - это то, что привлекло Эмину к тому, чтобы она стала EYOA.

Хилла Ханнола (22) - горнолыжница из Финляндии , вышла на пенсию в 2019 году. В настоящее время Хилла работает тренером, а также занимается кроссфитом. Она увлечена изучением медицины и хотела бы стать врачом. «В конце концов, тяжелая работа окупается», - замечает Хилла, которая стремится узнавать новое и сохранять позитивный настрой. Единство, равенство и отличное спортивное мастерство - это ценности, которые, по мнению Хиллы, охватывают более широкий смысл олимпизма.

Эту группу послов координируют три выпускника: Кристофер Папамихалопулос из Кипра , Анна-Мария Поллани из Австрии и Барбора Мокосова из Словакии . Кристофер и Анна-Мария участвуют в программе с 2017 года, когда они участвовали в первом выпуске проекта EYOA в Эрзуруме 2017.