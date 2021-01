EOC adds badminton to European Games Kraków-Małopolska 2023

The European Olympic Committees (EOC) is pleased to announce that badminton is the latest sport to be added to the programme of the European Games Kraków-Małopolska 2023. An agreement was reached today between the EOC and Badminton Europe at the House of Sport in Copenhagen, with EOC Acting President Niels Nygaard and Badminton Europe General Secretary Brian Agerbak putting ink to the contract.

Бадминтон присоединяется к растущему видам спорта в программе Кракова-Малой Польши после того, как в декабре утверждены пляжный гандбол, каноэ, карате, современное пятиборье и тхэквондо. Краков-Малая Польша будет третьими Европейскими играми по бадминтону подряд после успешных выступлений в Баку 2015 и Минске 2019.

«Мы очень рады, что бадминтон вернулся в строй к Европейским играм 2023 года», - сказал Найгаард. «Для европейских игроков в бадминтон возможность побороться золото на Европейских играх является основным моментом в их четырех соревнованиях каждые года, с учетом рейтинговых очков, предлагаемых на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, может появиться стимул к участию в Европейских играх. не быть выше ».

Президент европейского бадминтона Питер Таркала одобрил хорошие отношения между его Федерацией и ЕОК и сказал, что Европейские игры в 2023 году снова привлекут лучшие таланты со всей Европы. «Важно быть частью семьи EOC и участвовать в мультиспортивных играх на нашем континенте, которые для любого вида спорта почти так же важны, как и участие в Олимпийских играх. Я воспринимаю это как престиж. Я надеюсь, что благодаря отличной и партнерству мы сможем привлечь наших лучших игроков и представить бадминтон наилучшим образом ».

Ожидается, что бадминтон примет тот же формат, что и в Минске 2019, на Краков-Малопольское воеводство 2023 года, при этом 160 спортсменов будут соревноваться в пяти видов: мужские одиночные, женские одиночные, мужские около парные, женские парные и смешанные пары.

Все пять соревнований будут учитываться в мировом рейтинге Всемирной федерации бадминтона (BWF), а также в квалификации к Парижскому 2024 году, при этом количество начисленных очков будет эквивалентно количеству очков, предлагаемому на континентальных чемпионатах.

Генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Пагноцци сказал, что ценит приверженность Бадминтон Европа Европейским играм, которые являются отличной подготовкой для спортсменов на пути к Олимпийским играм. «Бадминтон считался очень ценным на Европейских играх с самого начала, еще до первого проведения в Баку в 2015 году. Они являются надежным партнером ЕОК, и мы счастливы работать вместе, чтобы предоставить их спортсменам наилучшую платформу для побороться за континентальную славу, а также дать им ценный олимпийский опыт ».

Между тем, генеральный секретарь европейского бадминтона Брайан Агербак заявил, что Краков-Малая хорошо подходит для его вида спорта и Европейских игр в 2023 году. «Польша уже несколько лет производит игроков в бадминтон мирового класса. Безусловно, важно, чтобы местные игроки хорошо выступали на Европейских играх, и я надеюсь, что это поможет привлечь зрителей на соревнования по бадминтону », - сказал Агербак.

Европейские игры 2023 года станут важной ступенькой для спортсменов континента во многих олимпийских видах спорта на пути к Парижу 2024 года. Они также станут витриной для некоторых новых видов спорта, таких как пляжный гандбол, который впервые появится на мультиспортивное мероприятие для взрослых со времен Всемирных пляжных игр ANOC в Катаре 2019.

Координационная комиссия ЕОК по Европейским играм 2023 года, управляемая председателем Хасаном Аратом, сотрудничает с Европейскими федерациями, чтобы завершить их участие в Краков-Малопольском. Теперь, когда шесть видов спорта подтверждены, EOC быстро захватывающее, инновационное и удобное для болельщиков предложение с участием лучших спортсменов Европы на лето 2023 года.