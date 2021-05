Athlete well-being and support at heart of discussions at International Athletes’ Forum 2021

Held for the first time in a virtual format on Athlete365, and with invitations extended to all athlete representatives worldwide, the 10th edition of the International Athletes’ Forum (IAF) got underway today. Almost 2,000 athletes and Olympian representatives registered to take part and came together for the two-day event, which also marked the 40th anniversary of the IOC Athletes’ Commission (AC) this year.

Открытые председателем АК МОК Кирсти Ковентри, семикратным призером Олимпийских игр по плаванию, и президентом МОК Томасом Бахом, олимпийским чемпионом по фехтованию, избранные представители спортсменов и основные докладчики продолжили обсуждение и изучение двух важнейших тем спортсменов: поддержка и поддержка спортсмена в первый день крупнейшей на сегодняшний день IAF.

Представляя IAF, Кирсти Ковентри рассказала о секционных заседаниях в дни, предшествующие Форуму: «Из континентальных прорывов были сделаны три основных вывода: во-первых, важность эффективности AC; во-вторых, активное участие и тесное сотрудничество с AC и их соответствующими организациями; и в-третьих, что AC максимизируют возможности подключения и взаимодействия с другими AC. Я надеюсь, что мы сделаем это здесь в ближайшие два дня. У нас есть три основные цели Форума: информировать, строить и обсуждать ».

«Мы празднуем 40 - летие Комиссии спортсменов МОК. Но вместо того, чтобы смотреть в прошлое, нужно смотреть в будущее », - сказал президент МОК. «Я приглашаю вас к плодотворной дискуссии, к открытой дискуссии. У вас будет много возможностей сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны во время этого Форума, воспользовавшись инструментами, предоставленными в ваше распоряжение ».

Как вести разговор о психическом здоровье спортсмена

Признание и понимание воздействия пандемии COVID-19 на спортивный мир и жизнь спортсменов в личном и профессиональном плане, целостное благополучие и психическое здоровье были ключевой задачей IAF 2021.

Член КК МОК и рабочей группы по психическому здоровью Абхинав Биндра, олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн, председатель КК Мали Кэди Кануте Тункара, председатель Мировой академической академической академии гребли Фрида Свенссон и директор МОК по медицине и науке д-р Ричард Бюджет участвовали в панельной дискуссии и задавали вопросы каждому. передавая свои знания и опыт в области психического здоровья, защиты и благополучия.

«Для меня было важно рассказать свою историю», - сказала Линдси Вонн. «Но при этом я определенно почувствовал, что многим людям стало удобнее делиться своими историями. В спортивном мире в то время было немного людей, говорящих о депрессии или психическом здоровье в целом. Но с тех пор многие спортсмены доверились мне и рассказали мне об этом.

«Когда ты спортсмен, особенно успешный спортсмен, все думают, что у тебя все идет хорошо, и все должно быть всегда отлично. Но у нас такие же проблемы с психическим здоровьем, как и у всех остальных, иногда даже в большей степени. Я счастлив, что разговор стал более открытым, и надеюсь, что мы продолжим его дестигматизацию.

«Очень важно вести открытый разговор, и в этом не должно быть никакого клейма. У каждого должен быть специалист по психическому здоровью. Как спортсмены, у нас больше голоса, чем у других, поэтому, если мы сможем использовать этот голос, чтобы продолжить разговор и помочь [дискуссии о психическом здоровье] стать более нормальным, тем лучше ».

В заключение Абхинав Биндра заметил, что: «Система виновата в том, что внезапно поверила в уравнение, что золотая медаль равняется счастью. Но на самом деле это уравнение нужно перевернуть, и счастье должно стать золотой медалью ».

Во время обсуждений Биндра, бывший стрелок, выигравший первую в истории Индии золотую олимпийскую медаль в личном зачете, представил новый набор инструментов МОК « Психическое здоровье в элитных спортсменах» . Инструментарий, разработанный под экспертным руководством Рабочей группы МОК по психическому здоровью, станет бесценным ресурсом для заинтересованных сторон Олимпийского движения, который поможет лучше поддерживать спортсменов.

Больше поддержки для спортсменов, чем когда-либо

Инструментарий психического здоровья - одна из ряда программ, которые были разработаны для спортсменов за последний год, поскольку они изо всех сил пытались справиться с последствиями пандемии COVID-19, включая перенос Олимпийских игр в Токио 2020 года. дальнейшие презентации о широкой поддержке, доступной для спортсменов всех уровней через МОК и Athlete365.

К Ковентри присоединились Джеймс Маклауд, директор МОК по олимпийской солидарности и связям с НОК, и Лана Хаддад, главный операционный директор МОК, чтобы предоставить информацию и обсудить модель финансирования Олимпийских игр и программы поддержки, доступные для спортсменов и НОК.

В апреле 2020 года Олимпийская солидарность решила увеличить свою поддержку национальным олимпийским комитетам в их подготовке и участии в Токио-2020 на 25,3 миллиона долларов США.

Это решение последовало за подтверждением дополнительного бюджета в размере 15 миллионов долларов США, необходимого для продления до 2021 года программ спортсменов Олимпийской солидарности (олимпийские стипендии для спортсменов в Токио 2020, гранты поддержки команд и поддержка спортсменов-беженцев), которые охватывают 1600 спортсменов из 185 НОК.

Лана Хаддад пояснила: «Модель распределения солидарности с олимпийскими доходами гарантирует, что спортсмены из всех команд и уголков земного шара, независимо от их вида спорта или биографии, смогут извлечь выгоду из доходов от Олимпийских игр. распространяется МОК через Олимпийское движение, что соответствует 3,4 миллиона долларов США в день. Вот почему мы называем это солидарностью и продолжаем отстаивать ее ».

Основываясь на недавнем прогрессе

Ранее Ковентри и заместитель председателя АК МОК Данка Бартекова инициировали слушания, размышляя о предыдущем выпуске IAF, состоявшемся в апреле 2019 года, и последующей реализации девяти рекомендаций, направленных на расширение прав и возможностей спортсменов на всех уровнях во всем мире . В этих рекомендациях особое внимание уделяется увеличению финансирования комиссий спортсменов во всем мире и улучшению поддержки благополучия и психического здоровья спортсменов.

Помимо основных пленарных заседаний, участники смогли получить доступ к виртуальной «торговой площадке», где они могли получить доступ к полезной информации и материалам по различным темам. Второй день IAF будет посвящен подготовке к Олимпийским играм в Токио 2020 и Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022, обсуждению «Олимпийской повестки дня 2020 + 5» и ее значению для спортсменов, а также вопросам и ответам с президентом Бахом.