International Athletes’ Forum ends with athletes expressing full support for Tokyo 2020

Nearly 2,000 athletes’ commission members registered to participate virtually in the 10th International Athletes’ Forum, the largest-ever athlete representative event, which ran from 26 to 27 May.

Члены комиссий спортсменов из 199 национальных олимпийских комитетов (НОК), всех федераций летних и зимних олимпийских видов спорта, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного паралимпийского комитета (МПК), всех организационных комитетов Олимпийских игр (ОКОИ) и В виртуальном мероприятии приняли участие континентальные ассоциации НОК, а также представители Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) и члены различных национальных ассоциаций олимпийцев.

В течение двух дней представители спортсменов объединились в Интернете, чтобы обсудить ряд важных тем. В первый день основное внимание уделялось благополучию и поддержке спортсменов, а также были затронуты темы психического здоровья и защиты здоровья.

Обновления и обсуждения Олимпийских игр в Токио 2020 и Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 были основными событиями второго дня, в дополнение к специальной сессии вопросов и ответов с президентом МОК Томасом Бахом.

Олимпийские игры Токио 2020

Во время тренировок второго дня многие спортсмены поделились своим волнением и уверенностью в Олимпийских играх в Токио-2020 . Отражая успешное проведение тестовых мероприятий, проведенных в последние несколько месяцев, спортсмены также выразили свою приверженность соблюдению мер, изложенных в Пособиях, чтобы обеспечить безопасные Олимпийские игры для всех участников и всего японского народа.

Джессика Фокс (Австралия, гребля на каноэ) сказала: «Эти последние 12 месяцев были действительно сложными для спортсменов всего мира. Нам всем пришлось адаптироваться, и наши приготовления каким-то образом были нарушены.

«Важным всегда было отстранение меня от идеи идеальной подготовки и действительно установка на что-то одно и способность быть гибкой и адаптируемой. Нам пришлось максимально использовать ограничения здесь и невозможность выезжать за границу на соревнования. Но я действительно с нетерпением жду возможности наконец добраться туда. МОК наладил отличное общение, и я полностью уверен в том, что все в Токийском оргкомитете проведут безопасные Олимпийские игры ».

Тамаш Тот (Венгрия, триатлон), председатель Всемирного комитета спортсменов по триатлону (AC), сообщил: «Две недели назад мы успешно поставили нашу первую систему пузырей в Иокогаме, которая стала нашей первой олимпийской квалификационной гонкой в ​​этом году. Там соревновались более 117 элитных спортсменов, и я хотел бы заверить всех моих товарищей-олимпийцев, которые готовятся к Токио, об услугах со стороны МОК и принимающей страны. С того момента, как вы прибудете в аэропорт, вас направят в отель, а профессионализм на тренировочных объектах был настолько потрясающим, что я абсолютно уверен в том, как это будет происходить в Токио. Японское совершенство было в этом, и я действительно с нетерпением жду игр ».

Хизер Дейли-Донофрио, председатель AC Международной федерации гольфа, сказала: «Гольф был первым из основных профессиональных видов спорта, который вернулся, и мы проводим турниры по всему миру - в Европе, Азии, Ближнем Востоке, Америке - и, хоть и в меньшем масштабе, чем Олимпийские игры, мы смогли безопасно и успешно пересечь эти границы и континенты не только для спортсменов, но и для сообществ и стран, в которых мы играли. Я абсолютно уверен, что МОК и Токио сделают то же самое для Олимпийских игр во всем, что я читал по материалам МОК и по учебным пособиям и слышал сегодня ».

Кроме того, участники подчеркнули важность своей роли в активном обмене информацией со своими товарищами-спортсменами, чтобы гарантировать, что все спортсмены имеют самую свежую информацию и четкое понимание договоренностей, действующих в Токио.

Секционные заседания

В преддверии двух живых дней Форума были проведены специальные секции для комиссий спортсменов с каждого из пяти континентов, чтобы обсудить эффективное представительство спортсменов и расширение их прав и возможностей, в дополнение к секционным сессиям, посвященным антидопингу и Олимпийским играм. Повестка дня 2020 + 5 рекомендаций.

В совокупности, в ходе различных панельных дискуссий, сессий вопросов и ответов и секционных сессий, представители спортсменов определили области, требующие наибольшего внимания, чтобы дать комиссии своих спортсменов возможность эффективно и активно представлять голос спортсменов.

Защита прав и обязанностей спортсменов

В соответствии с рекомендациями «Олимпийская повестка 2020 + 5» участники 10- го Международного форума спортсменов подчеркнули / подчеркнули следующие моменты .

- МОК усилить свои усилия по обеспечению того, чтобы все НОК и МФ поддерживали свои АК, чтобы они могли эффективно выполнять свою роль представителей спортсменов.

- Все МФ и НОК должны принять и реализовать Декларацию о правах и обязанностях спортсменов.

- Всем НОК и МФ сделать свои потоки финансирования прозрачными для всех заинтересованных сторон и четко сообщать о различной прямой и косвенной поддержке, которую они предлагают спортсменам.

- Комиссия спортсменов МОК вместе с рабочей группой по психическому здоровью должна разработать тренировку для AC, чтобы подготовить их, поскольку они стремятся лучше поддерживать и направлять спортсменов в трудные для них времена.

Кирсти Ковентри, председатель комиссии спортсменов МОК, заключила: «Вместе мы можем иметь огромное значение для наших спортсменов. Нам нужно знать, что мы #StrongerTogether. Мы достигнем большего за счет конструктивного вклада и диалога со всем нашим сообществом спортсменов и заинтересованными сторонами в [олимпийском] движении.

«Как мы знаем, мир постоянно меняется, а это означает, что потребности спортсменов меняются - это то, что вдохновляло Олимпийскую повестку дня 2020 года. Благодаря запуску Олимпийской повестки дня 2020 + 5 рекомендации спортсменов будут учитывать эту меняющуюся ситуацию с помощью ряда рекомендаций. конкретные и значимые действия. В последнее время мы наблюдаем рост некоторых универсальных потребностей, и многие из этих тенденций были усилены COVID-19. Какими бы сложными ни казались обстоятельства прямо сейчас, если мы извлечем правильные уроки, мы сможем воспользоваться возможностями, которые предлагают нам эти проблемы ».