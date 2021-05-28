Newslarr NOClarr International Athletes’ Forum ends with athletes expressing full support for Tokyo 2020
International Athletes’ Forum ends with athletes expressing full support for Tokyo 2020
28 May 2021 Share
International Athletes’ Forum ends with athletes expressing full support for Tokyo 2020

Nearly 2,000 athletes’ commission members registered to participate virtually in the 10th International Athletes’ Forum, the largest-ever athlete representative event, which ran from 26 to 27 May.

Члены комиссий спортсменов из 199 национальных олимпийских комитетов (НОК), всех федераций летних и зимних олимпийских видов спорта, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного паралимпийского комитета (МПК), всех организационных комитетов Олимпийских игр (ОКОИ) и В виртуальном мероприятии приняли участие континентальные ассоциации НОК, а также представители Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) и члены различных национальных ассоциаций олимпийцев.

В течение двух дней представители спортсменов объединились в Интернете, чтобы обсудить ряд важных тем. В первый день основное внимание уделялось благополучию и поддержке спортсменов, а также были затронуты темы психического здоровья и защиты здоровья.

Обновления и обсуждения Олимпийских игр в Токио 2020 и Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 были основными событиями второго дня, в дополнение к специальной сессии вопросов и ответов с президентом МОК Томасом Бахом.

Олимпийские игры Токио 2020

Во время тренировок второго дня многие спортсмены поделились своим волнением и уверенностью в  Олимпийских играх в Токио-2020 . Отражая успешное проведение тестовых мероприятий, проведенных в последние несколько месяцев, спортсмены также выразили свою приверженность соблюдению мер, изложенных в Пособиях, чтобы обеспечить безопасные Олимпийские игры для всех участников и всего японского народа.

Джессика Фокс (Австралия, гребля на каноэ) сказала: «Эти последние 12 месяцев были действительно сложными для спортсменов всего мира. Нам всем пришлось адаптироваться, и наши приготовления каким-то образом были нарушены.

«Важным всегда было отстранение меня от идеи идеальной подготовки и действительно установка на что-то одно и способность быть гибкой и адаптируемой. Нам пришлось максимально использовать ограничения здесь и невозможность выезжать за границу на соревнования. Но я действительно с нетерпением жду возможности наконец добраться туда. МОК наладил отличное общение, и я полностью уверен в том, что все в Токийском оргкомитете проведут безопасные Олимпийские игры ».

Тамаш Тот (Венгрия, триатлон), председатель Всемирного комитета спортсменов по триатлону (AC), сообщил: «Две недели назад мы успешно поставили нашу первую систему пузырей в Иокогаме, которая стала нашей первой олимпийской квалификационной гонкой в ​​этом году. Там соревновались более 117 элитных спортсменов, и я хотел бы заверить всех моих товарищей-олимпийцев, которые готовятся к Токио, об услугах со стороны МОК и принимающей страны. С того момента, как вы прибудете в аэропорт, вас направят в отель, а профессионализм на тренировочных объектах был настолько потрясающим, что я абсолютно уверен в том, как это будет происходить в Токио. Японское совершенство было в этом, и я действительно с нетерпением жду игр ».

Хизер Дейли-Донофрио, председатель AC Международной федерации гольфа, сказала: «Гольф был первым из основных профессиональных видов спорта, который вернулся, и мы проводим турниры по всему миру - в Европе, Азии, Ближнем Востоке, Америке - и, хоть и в меньшем масштабе, чем Олимпийские игры, мы смогли безопасно и успешно пересечь эти границы и континенты не только для спортсменов, но и для сообществ и стран, в которых мы играли. Я абсолютно уверен, что МОК и Токио сделают то же самое для Олимпийских игр во всем, что я читал по материалам МОК и по учебным пособиям и слышал сегодня ».

Кроме того, участники подчеркнули важность своей роли в активном обмене информацией со своими товарищами-спортсменами, чтобы гарантировать, что все спортсмены имеют самую свежую информацию и четкое понимание договоренностей, действующих в Токио.

Секционные заседания

В преддверии двух живых дней Форума были проведены специальные секции для комиссий спортсменов с каждого из пяти континентов, чтобы обсудить эффективное представительство спортсменов и расширение их прав и возможностей, в дополнение к секционным сессиям, посвященным антидопингу и Олимпийским играм. Повестка дня 2020 + 5 рекомендаций.

В совокупности, в ходе различных панельных дискуссий, сессий вопросов и ответов и секционных сессий, представители спортсменов определили области, требующие наибольшего внимания, чтобы дать комиссии своих спортсменов возможность эффективно и активно представлять голос спортсменов.

Защита прав и обязанностей спортсменов

В соответствии с рекомендациями «Олимпийская повестка 2020 + 5» участники 10- го  Международного форума спортсменов подчеркнули / подчеркнули следующие моменты .

- МОК усилить свои усилия по обеспечению того, чтобы все НОК и МФ поддерживали свои АК, чтобы они могли эффективно выполнять свою роль представителей спортсменов.

- Все МФ и НОК должны принять и реализовать Декларацию о правах и обязанностях спортсменов.

- Всем НОК и МФ сделать свои потоки финансирования прозрачными для всех заинтересованных сторон и четко сообщать о различной прямой и косвенной поддержке, которую они предлагают спортсменам.

- Комиссия спортсменов МОК вместе с рабочей группой по психическому здоровью должна разработать тренировку для AC, чтобы подготовить их, поскольку они стремятся лучше поддерживать и направлять спортсменов в трудные для них времена.

Кирсти Ковентри, председатель комиссии спортсменов МОК, заключила: «Вместе мы можем иметь огромное значение для наших спортсменов. Нам нужно знать, что мы #StrongerTogether. Мы достигнем большего за счет конструктивного вклада и диалога со всем нашим сообществом спортсменов и заинтересованными сторонами в [олимпийском] движении.

«Как мы знаем, мир постоянно меняется, а это означает, что потребности спортсменов меняются - это то, что вдохновляло Олимпийскую повестку дня 2020 года. Благодаря запуску Олимпийской повестки дня 2020 + 5 рекомендации спортсменов будут учитывать эту меняющуюся ситуацию с помощью ряда рекомендаций. конкретные и значимые действия. В последнее время мы наблюдаем рост некоторых универсальных потребностей, и многие из этих тенденций были усилены COVID-19. Какими бы сложными ни казались обстоятельства прямо сейчас, если мы извлечем правильные уроки, мы сможем воспользоваться возможностями, которые предлагают нам эти проблемы ».

Latest in media
loader
loader
NOC PROJECTS
Olympic Team of Ukraine
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 053
Пекін-2022 0249
© 2021. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in