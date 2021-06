Sergey Bubka took part in the 50th General Assembly of the European Olympic Committees

The General Assembly of the European Olympic Committees started yesterday in Athens. The President of the National Olympic Committee of Ukraine, Olympic champion Sergey Bubka took part in the 50th forum together with other delegates of the National Olympic Committees representing 49 countries of the continent.

В течение двух дней европейское олимпийское сообщество рассматривает ряд важных вопросов, касающихся деятельности ЕОК, последнего этапа подготовки к Олимпийским играм в Токио, организации и проведения Европейских игр Краков-Малопольское воеводство 2023 года. В повестке дня также есть утверждение хозяев следующих Генеральных ассамблей ЕОК в 2022, 2023 и 2024 годах, а также отчеты о Стратегической повестке дня ЕОК на период до 2030 года, а также о Европейских юношеских олимпийских фестивалях.

Ключевыми вопросами первого дня встречи стали выборы президента ЕОК и новый состав Исполкома. По результатам голосования президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос был избран 9-м президентом Европейских олимпийских комитетов.

«Я очень горжусь тем, что работаю в EOC в качестве члена Исполнительного комитета. Теперь иметь возможность возглавить Исполнительный комитет от вашего имени, национальных олимпийских комитетов Европы, - это действительно большая честь. Ваша поддержка так много значит для меня. Я буду заинтересованным, открытым, прозрачным и президентом для всех стран », - сказал Капралос после объявления результатов.

От имени украинской олимпийской семьи Сергей Бубка поблагодарил бывших членов Исполкома ЕОК, поздравил новых членов Исполкома во главе с новоизбранным Президентом Капралосом и пожелал успешной реализации амбициозных планов по развитию и популяризации олимпийского движения и спорта. , выражая надежду на тесное сотрудничество.

«Независимо от того, к какой части Европы мы принадлежим, мы должны быть сплоченными и гибкими к вызовам и изменениям, которые приносит настоящее, чтобы стать самым сильным и успешным континентом мировой олимпийской семьи», - сказал Президент НОК Украины, обращаясь к участникам. юбилейного заседания ЕОК.