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Newslarr Videolarr "Олімпійські Історії" з Аллою Черкасовою!
"Олімпійські Історії" з Аллою Черкасовою!
added 13 December Share
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"Олімпійські Історії" з Аллою Черкасовою! Дивіться восьмий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з бронзовою медалісткою Олімпіади у Токіо-2020, чемпіонкою світу, Європи та володаркою бронзи Європейських ігор з боротьби Аллою Черкасовою. Спортсменка згадає, у яких видах спорту та гуртках пробувала свої сили та чому саме боротьба припала їй до душі, розкаже про доленосну зустріч з майбутнім чоловіком-тренером та про головного мотиватора в її житті - синочка, а також розкриє таємницю свого успіху та пояснить, з чого насправді зроблена її олімпійська медаль. #ОлімпійськіІсторії #боротьба #токіо2020 #АллаЧеркасова

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