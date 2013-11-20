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Newslarr Videolarr "Олімпійські Історії" з Андрієм Дериземлею!
"Олімпійські Історії" з Андрієм Дериземлею!
added 09 December Share
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Дивіться четвертий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з дворазовим бронзовим медалістом чемпіонату світу з біатлону Андрієм Дериземлею. Він згадає, як прийшов у спорт і як здобув свою першу знакову перемогу, поділиться спогадами від участі у кожній з п’яти Олімпіад, а також розкаже, як продовжує розвивати улюблений вид спорту і не тільки вже на посаді начальника Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. #ОлімпійськіІсторії #біатлон #дериземля

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