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Newslarr Videolarr "Олімпійські Історії" з Іриною Коляденко!
"Олімпійські Історії" з Іриною Коляденко!
added 15 December Share
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Дивіться десятий заключний випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з бронзовою медалісткою Олімпійських ігор-2020, віцечемпіонкою світу-2019, володаркою золота чемпіонату Європи-2021 з боротьби Іриною Коляденко. Спортсменка згадає доленосну зустріч зі своїм тренером та перші кроки на борцівському килимі, розкаже про шлях, який довелося подолати до олімпійського Токіо, про травму, яка непокоїла напередодні головного старту в її кар’єрі, а також про сутичку, перемога, в якій принесла їй бронзу Ігор-2020. Ви також дізнаєтеся, як змінилося її життя після повернення зі столиці Японії. #ОлімпійськіІсторії #боротьба #токіо2020 #ІринаКоляденко

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