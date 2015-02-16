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Newslarr Videolarr "Олімпійські Історії" з Іваном Шмуратком!
"Олімпійські Історії" з Іваном Шмуратком!
added 14 December Share
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Дивіться дев’ятий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч віцечемпіоном ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор у Ліллехаммері-2016 і чотириразовим чемпіоном України з фігурного катання Іваном Шмуратком. Спортсмен згадає свої перші кроки на льоду та свої перші перемоги, розкаже, про неочікуваний успіх на Юнацькій Олімпіаді, а також яку роль ці змагання зіграли у розвитку його кар’єри, поділиться планами на олімпійський сезон і не тільки. #ОлімпійськіІсторії #фігурнекатання #пекін2022 #IvanShmuratko

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