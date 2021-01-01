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"Олімпійські Історії" з Людмилою Лузан!
added 05 December Share
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Дивіться другий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з дворазовою медалісткою Олімпійських ігор-2020, чемпіонкою світу та Європи з веслування на каное Людмилою Лузан. Спортсменка згадає своє гімнастичне минуле, а також, як закохалася у веслування, розкриє таємницю, хто її найпалкіший вболівальник, розповість які перепони їй довелося здолати на шляху до олімпійського п’єдесталу Токіо та які цілі ставить перед собою має Париж-2024. #ОлімпійськіІсторії #веслування #каное #лузан #токіо2020 #париж2024

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