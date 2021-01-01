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"Олімпійські Історії" з Мариною та Владою Алексіївими!
added 08 December Share
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Дивіться третій випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з бронзовими медалістками Олімпійських ігор-2020, чемпіонками світу та Європи з артистичного плавання Мариною та Владою Алексіївими. Спортсменки розкажуть про свої перші кроки у спорті, а в басейн вони, до речі, потрапили не одразу, згадають курйозні випадки, які траплялися з ними на змаганнях, та поділяться враженнями від олімпійського Токіо. Ви також дізнаєтеся про таємницю неймовірної популярності українських сестричок в Японії. І матимите унікальну можливість познайомитися з їх творчістю. #ОлімпійськіІсторії #артистичнеплавання #токіо2020 #aлексіїви