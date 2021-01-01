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"Олімпійські Історії" з Олександром Хижняком!
added 04 December Share
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Дивіться перший випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з віцечемпіоном Олімпійських ігор-2020, чемпіоном світу, Європи та Європейських ігор боксером Олександром Хижняком. Спортсмен згадає, яким був його перший досвід у ринзі, розкаже, як це тренуватися під керівництвом батька, розкриє таємницю, як зустрів своє кохання, поділиться планами на майбутнє, а також тим, як змінилося його життя після срібної нагороди у Токіо. #олімпійськіісторії #бокс #хижняк #токіо2020

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