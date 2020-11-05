УКР ENG
-
NOC of Ukraine
- History
- Team
- Projects
- Subjects of the Olympic Movement
- Structures
- Official Documents
- Olympic Library
- Sponsors
- Contacts
- News
-
Olympic competition
- Olympic games
- Youth Olympic Games
- European Youth Olympic Festival
- Ukrainian record at the Olympic Games
- Ukrainian record at the Youth Olympic Games
- Ukrainian record at European Youth Olimpic Festival
News
"Олімпійські Історії" з Олександрою Назаровою і Максимом Нікітіним!
added 10 December Share
views
Дивіться п’ятий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з віцечемпіонами Юнацьких Олімпійських ігор-2012, учасниками Олімпіади у Пхьончхані-2018, шестиразовими чемпіонами України у танцях на льоду Олександрою Назаровою і Максимом Нікітіним Фігуристи згадають свої перші кроки на льоду, поділяться враження від срібного успіху на Юнацькій Олімпіаді та порівняють її з досвідом, який отримали вже на Іграх у Пхьончхані, а також розкажуть про підготовку до Пекіна-2022. #ОлімпійськіІсторії #фігурнекатання #назарованікітін #пекін2022 #танцінальоду
Similar video
added 05 November 2020
added 16 February 2015