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"Олімпійські Історії" з Олександрою Назаровою і Максимом Нікітіним!
added 10 December Share
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Дивіться п’ятий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з віцечемпіонами Юнацьких Олімпійських ігор-2012, учасниками Олімпіади у Пхьончхані-2018, шестиразовими чемпіонами України у танцях на льоду Олександрою Назаровою і Максимом Нікітіним Фігуристи згадають свої перші кроки на льоду, поділяться враження від срібного успіху на Юнацькій Олімпіаді та порівняють її з досвідом, який отримали вже на Іграх у Пхьончхані, а також розкажуть про підготовку до Пекіна-2022. #ОлімпійськіІсторії #фігурнекатання #назарованікітін #пекін2022 #танцінальоду

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