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Newslarr Videolarr "Олімпійські Історії" з Олексієм Середою!
"Олімпійські Історії" з Олексієм Середою!
added 12 December Share
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Дивіться сьомий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з наймолодшим чемпіоном Європи, чемпіоном світу серед юніорів, фіналістом Олімпіади у Токіо стрибуном у воду Олексієм Середою. Спортсмен згадає своє перше тренування у басейні, розкаже, як змінилося його життя після сенсаційної перемоги на чемпіонаті Європи та поділиться враженнями від дебютної Олімпіади у Токіо. Ви також дізнаєтеся, яку страву він готовий їсти щодня, як йому вдається поєднувати навчання і профеійний спорт, а також яку іноземну мову він почав вивчати. #ОлімпійськіІсторії #стрибкиуводу #токіо2020 #UkrainianDivingFederation #OleksiySereda

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