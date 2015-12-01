"Олімпійські Історії" з Олексієм Середою!

Дивіться сьомий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з наймолодшим чемпіоном Європи, чемпіоном світу серед юніорів, фіналістом Олімпіади у Токіо стрибуном у воду Олексієм Середою. Спортсмен згадає своє перше тренування у басейні, розкаже, як змінилося його життя після сенсаційної перемоги на чемпіонаті Європи та поділиться враженнями від дебютної Олімпіади у Токіо. Ви також дізнаєтеся, яку страву він готовий їсти щодня, як йому вдається поєднувати навчання і профеійний спорт, а також яку іноземну мову він почав вивчати. #ОлімпійськіІсторії #стрибкиуводу #токіо2020 #UkrainianDivingFederation #OleksiySereda