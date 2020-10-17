"Олімпійські Історії" зі Станіславом Горуною!
added 11 December Share
views
Дивіться шостий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з бронзовим призером Олімпіади у Токіо, чемпіоном Європи, переможцем Всесвітніх та Європейських ігор, медалістом чемпіонату світу каратистом Станіславом Горуною. #ОлімпійськіІсторії #карате #токіо2020 #UkrainianKarateFederation #StanislavHoruna #IAMHoruna
Similar video
added 10 July
added 17 October 2020
added 21 October 2020
added 24 November 2020