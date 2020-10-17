"Олімпійські Історії" зі Станіславом Горуною!

Дивіться шостий випуск нового сезону програми "Олімпійські Історії", де на вас чекає зустріч з бронзовим призером Олімпіади у Токіо, чемпіоном Європи, переможцем Всесвітніх та Європейських ігор, медалістом чемпіонату світу каратистом Станіславом Горуною. #ОлімпійськіІсторії #карате #токіо2020 #UkrainianKarateFederation #StanislavHoruna #IAMHoruna