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Newslarr Videolarr «Олімпійський погляд» з Анною Різатдіновою від 08.11.2020!
«Олімпійський погляд» з Анною Різатдіновою від 08.11.2020!
added 10 November Share
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Дивіться восьмий випуск програми «Олімпійський погляд» і ви дізнаєтеся, хто є найголовнішим чоловіком бронзової призерки Олімпіади-2016 та засновниці Академії художньої гімнастики Анни Різатдінової. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #спорт #олімпізм #гімнастика @різатдінова #rizatdinova

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