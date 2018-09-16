«Олімпійський погляд» з Артемом Почтарьовим від 24.10.2020!

Дивіться третій випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з першою ракеткою збірної України з бадмінтону, учасником Олімпійських ігор-2016 Артемом Почтарьовим. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #ArtemPochtarev #Ukrainianbadmintonfederation