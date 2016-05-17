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Newslarr Videolarr «Олімпійський погляд» з Дмитром Чумаком від 21.11.2020!
«Олімпійський погляд» з Дмитром Чумаком від 21.11.2020!
added 23 November Share
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Дивіться дев’ятий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з чемпіоном Європи та віцечемпіоном світу з важкої атлетики Дмитром Чумаком. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд

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