«Олімпійський погляд» з Дмитром Чумаком від 21.11.2020!

Дивіться дев’ятий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з чемпіоном Європи та віцечемпіоном світу з важкої атлетики Дмитром Чумаком. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд