«Олімпійський погляд» з Георгієм Зантарая від 18.10.2020!
added 20 October Share
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Дивіться прем’єру програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з з першим українським чемпіоном світу з дзюдо Георгієм Зантарая. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #Zantaraia #ZantaraiaJudoSchool
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