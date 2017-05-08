«Олімпійський погляд» з Георгієм Зантарая від 18.10.2020!

Дивіться прем’єру програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з з першим українським чемпіоном світу з дзюдо Георгієм Зантарая. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #Zantaraia #ZantaraiaJudoSchool