News
Newslarr Videolarr «Олімпійський погляд» з Георгієм Зантарая від 18.10.2020!
«Олімпійський погляд» з Георгієм Зантарая від 18.10.2020!
added 20 October Share
views

Дивіться прем’єру програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з з першим українським чемпіоном світу з дзюдо Георгієм Зантарая. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #Zantaraia #ZantaraiaJudoSchool

Similar video
 
"Ahead to Olymp!" від 07.05.2017 року
added 08 May 2017
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська  
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська
added 07 October
 
"Олімпійські Історії" Георгія Зантараї від 18.11.2017 року!
added 20 November 2017
«Таке спортивне життя» з Георгієм Зантарая від 23.12.2018!  
«Таке спортивне життя» з Георгієм Зантарая від 23.12.2018!
added 23 December 2018
«Олімпійський погляд» з Іллєю Квашею від 17.10.2020!  
«Олімпійський погляд» з Іллєю Квашею від 17.10.2020!
added 19 October
Георгій Зантарая. Олімпійські ігри-2016  
Георгій Зантарая. Олімпійські ігри-2016
added 06 August 2016
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 274
Пекін-2022 0470
© 2020. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in