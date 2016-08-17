«Олімпійський погляд» з Іллєю Квашею від 17.10.2020!
added 19 October Share
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Дивіться прем’єру програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з бронзовим призером Олімпійських ігор-2008 зі стрибків у воду Іллєю Квашею. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #Kvasha #UkrainianDivingFederation
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