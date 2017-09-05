«Олімпійський погляд» з Наталією Добринською від 25.10.2020!

Дивіться четвертий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики Наталією Добринською. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #NataliiaDobrynska #Легкаатлетика #UkrainianAthletics