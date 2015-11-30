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Newslarr Videolarr «Олімпійський погляд» з Оксаною Лівач від 31.10.2020!
«Олімпійський погляд» з Оксаною Лівач від 31.10.2020!
added 02 November Share
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Дивіться п’ятий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з чемпіонкою Європи, віцечемпіонкою Європейських ігор, бронзовою медалісткою чемпіонату світу борчинею Оксаною Лівач. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #лівач #боротьба

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