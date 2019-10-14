«Олімпійський погляд» з Олегом Верняєвим від 07.11.2020!

Дивіться сьомий випуск програми «Олімпійський погляд» і ви дізнаєтеся кого завжди бере з собою на змагання олімпійський чемпіон Ріо та надія української спортивної гімнастики на Іграх у Токіо Олег Верняєв. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #спорт #олімпізм #гімнастика #верняєв #vernyaev