«Олімпійський погляд» з Олегом Верняєвим від 07.11.2020!
added 09 November Share
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Дивіться сьомий випуск програми «Олімпійський погляд» і ви дізнаєтеся кого завжди бере з собою на змагання олімпійський чемпіон Ріо та надія української спортивної гімнастики на Іграх у Токіо Олег Верняєв. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд #спорт #олімпізм #гімнастика #верняєв #vernyaev
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