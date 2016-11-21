«Олімпійський погляд» з Оленою Кривицькою від 29.11.2020!

Дивіться 12-ий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з з триразовою бронзовою медалісткою чемпіонату світу з фехтування на шпагах Оленою Кривицькою. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд