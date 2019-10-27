«Олімпійський погляд» з Ольгою Саладухою від 28.11.2020!

Дивіться 11-ий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з бронзовою медалісткою Олімпійських ігор, чемпіонкою світу з легкої атлетики, головою Комісії атлетів НОК України Ольгою Саладухою. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд