«Олімпійський погляд» зі Станіславом Горуною від 22.11.2020!
added 24 November Share
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Дивіться десятий випуск програми «Олімпійський погляд», де на вас чекає зустріч з чемпіоном Європейських і Всесвітніх ігор, провідним каратистом України Станіславом Горуною. Програма «Олімпійський погляд» виходить щосуботи та неділі о 10.30 на телеканалі «Еспресо» за підтримки НОК України. #espresotv #Олімпійськийпогляд
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