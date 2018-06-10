#OlympicBattleUA: Аліна Бережна vs LILU

У 33-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіонка світу з боротьби Аліна Бережна та Лілу. Тендітна співачка опанує техніку жіночої боротьби, а потім запропонує своїй наставниці майстер-клас зі скоромовок та правильної вимови. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #боротьба #алінабережна #LILU #укрпісня #спів #музика #лилу Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал LILU: https://www.youtube.com/c/LILUVega/featured