#OlympicBattleUA: Аліна Грушина vs Євген Кот

У 14-му випуску #OlympicBattleUA срібна призерка чемпіонату Європи з жіночої боротьби Аліна Грушина зізналася, що єдиний раз танцювала вальс лише на своєму весіллі. Однак, її опонент по батлу Женя Кот у сьогоднішньому випуску трохи освіжить її пам’ять. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #боротьба #олімпізм #kot_jenya #танці #хореографія Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA