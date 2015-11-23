У 25-му випуску #OlympicBattleUA ми завітали до зали, де тренується чемпіонка світу з боротьби Алла Черкасова. Не побоявся вийти на сутичку проти титулованої спортсменки композитор і автор пісень Олег Харитонов. Черкасова допомогла йому опанувати ази боротьби, а сама отримала від маестро урок з темпоритму. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #боротьба #аллачеркасова #олегхаритонов #студияолегахаритонова #песниХаритонова Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Олега Харитонова: https://www.youtube.com/user/Kharitonov65composer Студия Олега Харитонова: https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/featured
#OlympicBattleUA: Алла Черкасова vs Олег Харитонов
added 31 October Share
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