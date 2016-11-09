У восьмому випуску #OlympicBattleUA дочка легендарних олімпійців та власне сама доволі крута легкоатлетка Анастасія Бризгіна проведе майстер-клас з бігу та розкриє секрет стрункої фігури. Співачка Вероніка Коваленко натомість доведе, що спорт та співи доволі пов’язані між собою та продемонструє фізичні вправи для занять вокалом. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #музика #спів #голоскраїни #ВероникаКоваленко #athletics Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Вероніки Коваленко: https://www.youtube.com/c/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/featured
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко
added 13 October Share
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