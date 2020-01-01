#OlympicBattleUA: Анастасія Четверікова vs Андрій Чорновол

У 49-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться бронзова призерка чемпіонату світу з веслування на каное Анастасія Четверікова та Андрій Чорновол. Зовсім не так телеведучий провідного каналу України уявляв собі каное. Однак з гідністю прийняв виклик від Насті. Навчившись нелегкій справі, допоміг веслувальниці здійснити її давню мрію - стати телеведучою. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #каное #четверікова #андрійчорновол #телебачення #m1ukraine Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA