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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс
#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс
added 25 June Share
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У 33-му випуску #OlympicBattleUA гравцю збірної України з баскетболу 3х3 Андрію Кожемякіну кидає виклик акторка Валерія Товстоліс. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #баскетбол #олімпізм #lera_fatforest Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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