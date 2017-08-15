#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс

У 33-му випуску #OlympicBattleUA гравцю збірної України з баскетболу 3х3 Андрію Кожемякіну кидає виклик акторка Валерія Товстоліс. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #баскетбол #олімпізм #lera_fatforest Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA