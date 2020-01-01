#OlympicBattleUA: Аніта Серьогіна vs Кирило Гурський

У 15-му випуску #OlympicBattleUA чемпіонка Європейських ігор з карате Аніта Серьогіна прийматиме виклик від моделі та вчителя/ постановника дефіле Кирила Гурського. Він навчить Аніту рухатися впевнено, красиво і з грацією. Тепер вихід на п'єдестал пошани точно буде незабутнім. Серьогіна у свою ж чергу покаже Кирилу, що таке справжнє карате. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #карате #gurskiy#олімпізм #укрмодель Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Кирила Гурського: https://www.youtube.com/channel/UCvf9jI_YKr57me_WH7SKQmQ/featured