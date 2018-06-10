#OlympicBattleUA: Анна Лисенко vs Дмитро Холод

У 16-му випуску #OlympicBattleUA боксерка Анна Лисенко зізнається, що завжди хотіла спробувати себе у журналістиці і ведучий Дмитро Холод надасть їй такий шанс, а сам навчиться боксерській стійці й відпрацює удари. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #бокс #олімпізм #dmitriykholod https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA