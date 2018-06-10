News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Анна Лисенко vs Дмитро Холод
#OlympicBattleUA: Анна Лисенко vs Дмитро Холод
added 10 June Share
views

У 16-му випуску #OlympicBattleUA боксерка Анна Лисенко зізнається, що завжди хотіла спробувати себе у журналістиці і ведучий Дмитро Холод надасть їй такий шанс, а сам навчиться боксерській стійці й відпрацює удари. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #бокс #олімпізм #dmitriykholod https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
 
"Оlympic Stories" from Olympic Day-2018"! (09.06.2018)
added 10 June 2018
 
"Olympic Stories" with Denys Berinchik (22.07.2017)
added 24 July 2017
Павло Іщенко про причини поразки  
Павло Іщенко про причини поразки
added 22 August 2012
Павло Іщенко про причини поразки  
Павло Іщенко про причини поразки
added 22 August 2012
 
"Вперед, на Олімп!" 12.12.2015 р.
added 13 December 2015
#OlympicBattleUA: Сніжана Холодкова vs Євген Тріплов  
#OlympicBattleUA: Сніжана Холодкова vs Євген Тріплов
added 05 November 2020
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 043
Пекін-2022 0239
© 2021. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in