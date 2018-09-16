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#OlympicBattleUA: Анна Плотіцина vs Milania
added 11 October Share
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У шостому випуску #OlympicBattleUA чемпіонка Європейських ігор-2019 з легкої атлетики Анна Плотіцина прийматиме виклик від співачки Міланії. Спортсменка спробує навчити її бар’єрному бігу. Міланії натомість також буде що запропонувати Анні. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. #Plotitsyna #спорт #легкататлетика #athletics #музика #спів #MILANIA Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал співачки Milania: https://www.youtube.com/c/MilaniaOfficial/

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