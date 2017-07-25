#OlympicBattleUA: Антон Давидюк vs Роман Тимощук

Дивіться 38-й випуск #OlympicBattleUA. Так футбол чи баскетбол? Одвічне питання «що крутіше», спробуємо в ньому розібратися із наступними учасниками гравцем БК «Політехніка-Галичини» Антоном Давидюком та телеведучим Романом Тимощуком. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #баскетбол #олімпізм #timo_team #тв #3х3UKRAINE #fbu3x3 Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA