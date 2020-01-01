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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська
#OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська
added 17 October Share
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В одинадцятому випуску #OlympicBattleUA триразова чемпіонка Європи з карате прийматиме виклик від співачки і телеведучої Наталії Радковської. Заслужена артистка України спробує свої сили у мистецтві карате. А титулована спортсменка покаже, що в неї виявляється чудовий голос. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #вокал #укрмузика #карате #Terliuga #NataliRadkovskaya Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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