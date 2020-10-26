#OlympicBattleUA: Артем Почтарьов vs Роман Кадемін

Дивіться 49-й випуск #OlympicBattleUA. Артем Почтарьов вже нам добре знайомий бадмінтоніст з минулого сезону, вирішив взяти реванш і суперник у нього доволі серйозний – телеведучий Роман Кадемін. Десь ми їх вже бачили разом, але точно не у запеклій боротьбі на майданчику. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #бадмінтон #олімпізм #телеведучий #badmintonukraine Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA