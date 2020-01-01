#OlympicBattleUA: Артем Почтарьов vs Софія Єгорова

У 41-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться перша ракетка України, учасник Олімпійських ігор -2016 Артем Почтарьов і Софія Єгорова. Молода співачка точно колись грала з друзями у бадмінтон. Однак, як це робити професійно ніколи навіть не замислювалася. От тут їй і допоможе Артем Почтарьов. Натомість Софія навчить спортсмена веселим рухам на свою пісню для Tik Tok. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #бадмінтон #sofiayegorova #музика #спів #укрпісня #софіяєгорова #артемпочтарьов Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Софії Єгорової: https://www.youtube.com/c/SofiaYegorova/featured