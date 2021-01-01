#OlympicBattleUA: Богдан Нікішин vs Даша Суворова

28-й випуск #OlympicBattleUA пройде на фехтувальній доріжці. Шпажист Богдан Нікішин, чемпіон та багаторазовий призер чемпіонатів світу, знову вривається в батл і цього разу нього чекає доволі важке випробування - дати майстер клас справжній королеві драми, співачці Даші Суворовій. А потім ще й заспівати для неї. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #фехтування #шпага #олімпізм #dashasuvorovarock #песникоторыеостанутсянавсегда #СУВОРОВА #музика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA