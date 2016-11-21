У дванадцятому випуску #OlympicBattleUA чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин прийматиме виклик від політичного оглядача, теле- та радіоведучого Дмитра Тузова. Дмитро візьме до рук шпагу, а Богдан проведе прямий репортаж з місця подій – Олімпійської бази у Конча-Заспі. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. #спорт #фехтування #шпага #ДмитроТузов #Nikishyn Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Дмитра Тузова: https://www.youtube.com/user/TheTuzov
#OlympicBattleUA: Богдан Нікішин vs Дмитро Тузов
added 17 October Share
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