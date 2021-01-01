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#OlympicBattleUA: Богдан Ядов vs Олександр Стоянов
added 26 May Share
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У десятому випуску #OlympicBattleUA ви дізнаєтеся, чи зможе срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор дзюдоїст Богдан Ядов опанувати основи балету і як прем’єр Національної опери України Олександра Стоянов впорається з прийомами на татамі. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #дзюдо #олімпізм #stoianov_aleksandr #artofselfloveua Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA