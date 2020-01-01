#OlympicBattleUA: Дарина Зевіна vs САША ТАБ

У 45-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться багаторазова медалістка чемпіонатів світу і Європи з плавання Дарина Зевіна і Саша Таб. Співак і шоумен дізнається якою ціною Даші діставався титул нової золотої рибки України. А спортсменка натомість теж навчиться чомусь новому від зіркового гостя. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #плавання #зевіна #sashkatab Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал САША ТАБ: https://www.youtube.com/channel/UChcJ6e1UilZRy1uTZ9JHpGA/featured