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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко
#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко
added 15 June Share
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У 23-му випуску #OlympicBattleUA ми ближче познайомимося з тхеквондо. Виступати на багатомільйонну публіку та красиво триматися перед телекамерами точно вміє Міс Україна-Земля Діана Мироненко. Чи вдасться цьому навчитися Денису Вороновському, срібному призеру Юнацької Олімпіади та подолати свою сором’язливість? Дивіться у цьому випуску. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #тхеквондо #олімпізм #

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