#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко

У 23-му випуску #OlympicBattleUA ми ближче познайомимося з тхеквондо. Виступати на багатомільйонну публіку та красиво триматися перед телекамерами точно вміє Міс Україна-Земля Діана Мироненко. Чи вдасться цьому навчитися Денису Вороновському, срібному призеру Юнацької Олімпіади та подолати свою сором’язливість? Дивіться у цьому випуску. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #тхеквондо #олімпізм #