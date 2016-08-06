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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA
#OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA
added 30 June Share
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У 39-му випуску #OlympicBattleUA завітаємо до гімнастичного залу на олімпійській базі «Конча-Заспа». Ми навіть не уявляли, що чемпіонка Європи зі спортивної гімнастики Діана Варінська така сором’язлива крихітка. Та вибухова співачка KOLA все ж змогла розспівати Діану і сьогодні у програмі буде її перший музичний дебют! #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #гімнастика #олімпізм #KOLA Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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