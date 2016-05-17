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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Дмитро Чумак vs Владислав Савченко
#OlympicBattleUA: Дмитро Чумак vs Владислав Савченко
added 27 October Share
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У 21-му випуску #OlympicBattleUA у зал до чемпіона Європи та віцечемпіона світу з важкої атлетики Дмитра Чумака завітає гуру бізнес маркетингу Владислав Савченко. Дмитро відомий не тільки своїми досягненнями у спорті, а й активно веде соцмережі, де в нього зібралось пів сотні тисяч фанатів. Після їх зустрічі перегляди його сторінки піднялись втричі. Владислав натомість дізнався як по-олімпійськи треба поводитися зі штангою. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #важкаатлетика #MoneyMaker #VladSavchenkoIT #ДмитроЧумак #владиславсавченко_ит #владиславсавченко_бизнес Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Владислава Савченко: https://www.youtube.com/c/MoneyMakerBusiness/featured

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