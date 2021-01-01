#OlympicBattleUA: Дмитро Липовцев vs Таня Бобрикова

Дивіться 45-й випуск #OlympicBattleUA. Спортсмени маюсь розвивати у собі багато талантів, аби досягти висот. Таня Бобрикова запропонує бронзовому призеру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 Дмитру Липовцеву спробувати відкрити у собі актора, адже при цій грі працюють зовсім інші м’язи, аніж на майданчику. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #баскетбол #3x3 #олімпізм #ТаняБобрикова #lipadima Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA