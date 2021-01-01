#OlympicBattleUA: Ілля Ковтун vs Андрій Деменюк

У 29-му випуску #OlympicBattleUA ми завітаємо до гімнастичного залу на олімпійській базі «Конча-Заспа». Молоде покоління гімнастів вже дихає у потилицю своїм старшим товаришам по команді, тож настав і їх час показати себе у батлі. Бронзовий призер чемпіонату Європи Ілля Ковтун зустрінеться з фотографом Андрієм Деменюком. Він познайомить його з гімнастичними приладами і спробує себе у ролі спортивного фотографа. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #спортивнагімнастика #олімпізм #Demenyuk #Деменюк #shooting #photographer Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA